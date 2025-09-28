Slušaj vest

Francuski stručnjak Loran Blan nije više trener fudbalera Al Itihada, saopštio je klub iz Džede.

Francuski mediji navode da je Blan dobio otkaz pošto je Al Itihad pre dva dana na svom terenu poražen od Al Nasra (0:2) u četvrtom kolu lige Saudijske Arabije.

Blan (59) je preuzeo Al Itihad u julu 2024. godine, a sa klubom iz Džede prošle sezone je osvojio "duplku krunu" u Saudijskoj Arabiji.

Francuski trener je Al Itihad vodio na 46 utakmica, a zabeležio je 34 pobede, šest remija i šest poraza uz gol razliku 105:50. Za ovaj klub nastupaju i srpski reprezentativci Predrag Rajković i Jan Karlo Simić, te su i oni neočekivano ostali bez šefa stručnog štaba.

Klub iz Džede se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli lige Saudijske Arabije sa devet bodova iz četiri utakmice.

