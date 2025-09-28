Slušaj vest

Francuski stručnjak Loran Blan nije više trener fudbalera Al Itihada, saopštio je klub iz Džede.

Francuski mediji navode da je Blan dobio otkaz pošto je Al Itihad pre dva dana na svom terenu poražen od Al Nasra (0:2) u četvrtom kolu lige Saudijske Arabije.

profimedia0374813326.jpg
Foto: Profimedia

Blan (59) je preuzeo Al Itihad u julu 2024. godine, a sa klubom iz Džede prošle sezone je osvojio "duplku krunu" u Saudijskoj Arabiji.

Francuski trener je Al Itihad vodio na 46 utakmica, a zabeležio je 34 pobede, šest remija i šest poraza uz gol razliku 105:50. Za ovaj klub nastupaju i srpski reprezentativci Predrag Rajković i Jan Karlo Simić, te su i oni neočekivano ostali bez šefa stručnog štaba.

Predrag Rajković Foto: Printskrin/Instagram

Klub iz Džede se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli lige Saudijske Arabije sa devet bodova iz četiri utakmice.

Ne propustiteFudbalBLAN NOVI TRENER SAUDIJSKOG AL ITIHADA: Čuveni francuski stručnjak radiće sa sunarodnicima Benzemom i Kanteom
profimedia0374813326.jpg
FudbalVELIKI SERIJAL KURIRA - 90 NAJVEĆIH ASOVA EVROPSKOG FUDBALA: Poljubac u ćelu koji je obeležio istoriju! Obožavali ste ovog asa...
profimedia0068701573.jpg
FudbalRADE BOGDANOVIĆ STAO PRED KAMERE, PA POSLAO JASNU PORUKU PRED MEČ SRBIJE I ALBANIJE! Piksija nije ni spomenuo, ali zato njih... "Voleo bih da mi neko kaže..."
20231119-16-04-29eon--kanali--mozilla-firefox.jpg
FudbalSRBIN DOBIO NEOČEKIVANO PRIZNANJE! Predrag Rajković u centru pažnje, razlog je fenomenalan! (VIDEO)
HUNGARY-SERBIA_03s.JPG

 BONUS VIDEO:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir