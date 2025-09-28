RUBEN AMORIM NA IZLAZNIM VRATIMA! Mančester junajted mu već traži zamenu, evo koja tri kandidata se posebno ističu!
Posle svakog poraza Mančester junajteda piše se o smeni Rubena Amorima, pa je tako i danas.
Već smo pisali o razlozima za njegov potencijalni otkaz, a u engleskim medijima se potom pojavila i lista zamenika.
Navodno, u igri su trojica menadžera - Andoni Iraola, Oliver Glasner i Geret Sautgejt!
Prema saznanjima engleskih medija, Džim Retklif je tokom poslednjih dana bio u direktnom kontaktu sa Geretom Sautgejtom, koji je jedini na listi bez posla.
Sautgejt se u nekoliko navrata povezivao sa klupom Junajteda, čak i kada je odlazio Erik ten Hag, ali je tada Ruben Amorim bio prva opcija.
Sada deluje da Portugalac neće tako lako zadržati posao, i da nazad nema.
Iraola i Glasner su teške pozicije u ovom trenutku, prosto nema razloga da žele da odu, niti da ih Bornmut i Kristal Palas puste posle odličnog starta u novoj sezoni.
Glasnerov tim je jedini neporaženi tim od početka ove, a ako se pogledaju i rezultati iz prošle sezone, Kristal Palas ima niz od čak 18 utakmica bez poraza. Na sve ovo treba dodati i činjenicu da je Glasner ostavio bez svoje dve najveće zvezde - prošlog leta je otišao Majkl Olise u Bajern Minhen, a ovog Ebereči Eze u Arsenal.
Iraola takođe radi impresivan posao u Bornmutu, a takođe je ovog leta ostao bez kompletne odbrane - Din Hausen, Ilija Zabarnji i Miloš Kerkez otišli su redom u - Real Madrid, PSŽ i Liverpul, Bornmut je inkasirao 200.000.000 evra, doveo je kvalitetne zamene i nastavio tamo gde je stao prošle godine.
Za Sautgejta se zna da je bio selektor, stigao je do dva finala na EP, ali je oba izgubio i od kako je napustio reprezentaciju, čeka pravu ponudu.
Kurir sport / Sportske.net
