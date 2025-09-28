Fudbaleri Sasuola, za koji nastupa i naš Nemanja Matić, pobedili su danas na svom terenu Udineze 3:1, u petom kolu italijanske Serije A.Strelci za Sasuolo bili su Arman Lorjente u osmom, Ismael Kone u 12. i Edoardo Ianoni u 81. minutu.