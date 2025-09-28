Slušaj vest

Fudbaleri Sasuola, za koji nastupa i naš Nemanja Matić, pobedili su danas na svom terenu Udineze 3:1, u petom kolu italijanske Serije A.Strelci za Sasuolo bili su Arman Lorjente u osmom, Ismael Kone u 12. i Edoardo Ianoni u 81. minutu.

Gol za Udineze postigao je Kinan Dejvis u 55. minutu.

Sasuolo je 12. sa šest bodova, a Udineze je na 10. mestu sa bodom više.

Foto: Massimo Paolone / LaPresse / Profimedia

U narednom kolu, Sasuolo će gostovati Veroni, dok će Udineze dočekati Kaljari.

Kurir sport / Beta

