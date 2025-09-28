Sevilja je osma sa 10 poena, a Rajo Valjekano je na 16. mestu sa pet bodova
LA LIGA
ANDALUŽANI SLAVILI U MADRIDU: Sevilja na gostovanju pobedila Rajo Valjekano
Fudbaleri Sevilje pobedili su na gostujućem terenu u Madridu Rajo Valjekano 1:0, u sedmom kolu španske Primere.
Strelac pobedonosnog gola bio je Akor Adams u 87. minutu.
Sevilja je osma sa 10 poena, a Rajo Valjekano je na 16. mestu sa pet bodova.
U narednom kolu, Sevilja će dočekati Barselonu, dok će Rajo Valjekano u goste Real Sosijedadu.
