Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu u Birmingemu Fulam 3:1, u šestom kolu engleske Premijer lige.Strelci za Aston Vilu bili su Oli Votkins u 37, Džon Mekgin u 49. i Emilijano Buendija u 51. minutu.

Gol za Fulam postigao je Raul Himenes u trećem minutu.

Ekipa Unaja Emerija tako je zabeležila prvu pobedu u novoj sezoni.

Aston Vila je na 16. mestu sa šest bodova, a Fulam je na 10. poziciji sa osam poena.

U narednom kolu, Aston Vila će dočekati Barnli, dok će Fulam gostovati Bornmutu.