CRVENA ZVEZDA - RADNIČKI: Potpuni šok na Marakani, Kragujevčani vode! Duarte dobio crveni karton!
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Radnički Kragujevac u utakmici 10. kola Superlige Srbije.
Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa počekom u 19 časova.
Kraj prvog poluvremena
Velika inicijativa Zvezde i sa igračem manje. Crveno-beli napadaju i promašuju
44. minut - Duarte dobio crveni karton
Duarte je nespretno u skoku udario Cimbaljevića i nakon VAR intervencije dobio direktan crveni karton
37. minut - Stativa
Ivanić je sjajno prošao, precizno šutirao, ali je lopta pogodila stativu već savladanog Vladimira Stojkovića
Foto galerija sa Marakane
27. minut - Duarte promašio dve velike šanse
Neverovatan promašaj Brazilca koji je sa dva metra šutirao pravo u Stojkovića. Sjajno mu je asistirao mladi Zarić. Već u narednom napadu ponovo je bio u idealnoj situaciju ali je šutirao pored gola.
21. minut - GOL - 0:1 - Sokler
Sokler je dobio upotrebljivu loptu sa desne strane, ispred sebe je imao samo Lekovića kojeg se oslobodio već u prijemu lopte - zaista sjajan potez - i potom rutinski matirao Mateusa.
13. minut - Prvi pokušaj Radničkog
Hasin je šutirao sa ivice šesnaesterca, Mateus lako odbranio.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč na Marakani Crvena zvezda - Radnički Kragujevac Odmah šansa za Zvezdu, probao je mladi Kostov lopta odlazi u korner.Izveo ga je isti igrač, pred golom je najbolje skočio Elšnik, zahvatio loptu glavom, ali je poslao pored stative Stojkovićevog gola.
Sastavi:
Crvena zvezda: Mateus, Stanković, Leković, Rodrigao, Tiknizijan, Elšnik, Kostov, Zarić, Ivanić, Milson, Duarte
Radnički 1923: Stojković, Ćosić, Miličić, Simović, Cimbaljević, Ilić, Ben Hasin, Balde, Sahli, Bevis, Sokler