Svi događaji
Od najnovijeg
19:55

Delije prozivale Stojkovića

Ne propustiteFudbal"DELIJE" ISPROZIVALE VLADIMIRA STOJKOVIĆA: Pale teške reči na utakmici Zvezde i Radničkog: "Kakav golman..."! (FOTO)
partizan-radnicki 1923-22576.JPG

19:55

Radnički šokirao Zvezdu

Ne propustiteFudbalŠOK NA MARAKANI: Stojković na udaru, Radnički zaledio Crvenu zvezdu! (VIDEO)
Vladimir Stojković

19:53

Kraj prvog poluvremena

Velika inicijativa Zvezde  i sa igračem manje. Crveno-beli napadaju i promašuju

19:49

44. minut - Duarte dobio crveni karton

Duarte je nespretno u skoku udario Cimbaljevića i nakon VAR intervencije dobio direktan crveni karton

19:42

37. minut - Stativa

Ivanić je sjajno prošao, precizno šutirao, ali je lopta pogodila stativu već savladanog Vladimira Stojkovića

19:38

Foto galerija sa Marakane

Foto galerija sa Marakane Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

19:30

27. minut - Duarte promašio dve velike šanse

Neverovatan promašaj Brazilca koji je sa dva metra šutirao pravo u Stojkovića. Sjajno mu je asistirao mladi Zarić. Već u narednom napadu ponovo je bio u idealnoj situaciju ali je šutirao pored gola.

19:27

21. minut - GOL - 0:1 - Sokler

Sokler je dobio upotrebljivu loptu sa desne strane, ispred sebe je imao samo Lekovića kojeg se oslobodio već u prijemu lopte - zaista sjajan potez - i potom rutinski matirao Mateusa.

19:23

18. minut - Velika prilika za Zvezdu

Ivanić je centrirao nakon kontre, Duarte zamalo zakasnio.

19:18

13. minut - Prvi pokušaj Radničkog

Hasin je šutirao sa ivice šesnaesterca, Mateus lako odbranio.

19:11

7. minut - Inicijativa Zvezde

Očekivana inicijativa crveno-belih, Radnički za sada odoleva.

18:59

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč na Marakani Crvena zvezda - Radnički Kragujevac Odmah šansa za Zvezdu, probao je mladi Kostov lopta odlazi u korner.Izveo ga je isti igrač, pred golom je najbolje skočio Elšnik, zahvatio loptu glavom, ali je poslao pored stative Stojkovićevog gola.

18:30

Delije spremile "doček" za Stojkovića

Ne propustiteFudbalNAVIJAČI CRVENE ZVEZDE PRIPREMAJU SPECIJALAN DOČEK VLADIMIRU STOJKOVIĆU: Dočekajmo starog "prijatelja" kako dolikuje
partizan-radnicki 1923-22576.JPG

18:18

Sastavi:

Crvena zvezda: Mateus, Stanković, Leković, Rodrigao, Tiknizijan, Elšnik, Kostov, Zarić, Ivanić, Milson, Duarte

Radnički 1923: Stojković, Ćosić, Miličić, Simović, Cimbaljević, Ilić, Ben Hasin, Balde, Sahli, Bevis, Sokler

17:26

Milojević pred Radnički

Ne propustiteFudbalMILOJEVIĆ OPREZAN PRED RADNIČKI: Jedna opasna ekipa, jaki su kao kolektiv
zvezda-celtic-324147.JPG

17:22

Zvezda maksimalna

Crvena zvezda je zabeležila svih sedam pobeda u prvenstvu. Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli sa 21 bodom, iza vodećeg Partizana koji ima 22, ali uz dva meča manje.

Radnički je sedmi na tabeli sa 13 bodova iz devet mečeva.