Srpski fudbalski reprezentativac Petar Ratkov nastavio je da rešeta mreže širom Austrije, što ga je dovelo do vrha liste strelaca Bundeslige sa šest pogodaka.

Bivši napadač TSC je golom i asistencijom omogućio Salcburg da prekine seriju poraza na utakmici protiv Tirola.

Ratkov je prvo namestio gol Kerimu Alajbegoviću, dok je u 74. minutu došao i do gola koji je doneo sva tri boda timu iz Mocartovog grada, kojeg nije poremetio pogodak Tirola u finišu meča.

Definitivno srpskim fudbalerima prija austrijski fudbaler, jer sem Ratkova i Darko Zukić blista u ovoj ligi i to u dresu Volfsbergera.

Obojica strpljivo čekaju poziv Dragana Stojkovića za nacionalni tim, koji bi možda mogao da usledi već za naredne utakmice.

