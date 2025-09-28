Sporan momenat na utakmici dogodio se u 14. minutu
PREMIJER LIGA
SVET BRUJI O OVOJ SITUACIJI - KAKO OVO NIJE PENAL: Da li je Arsenal žestoko oštećen protiv Njukasla?
Fudbaleri Njukasla i Arsenala iigraju meč 6. kola Premijer lige.
Sporan momenat na utakmici dogodio se u 14. minutu.
Dosuđen je penal za Arsenal nakon što je golman Njukasla Nik Poup oborio Đokereša u svom šesnaestercu.
Međutim nakon VAR intervencije penal je poništen jer je Poup pre Đokereša odneo loptu.
Procenite i sami.
Njukasl je potom poveo golom Voltemada u 35. minutu.
