Fudbaleri Njukasla i Arsenala iigraju meč 6. kola Premijer lige.

Sporan momenat na utakmici dogodio se u 14. minutu.

Dosuđen je penal za Arsenal nakon što je golman Njukasla Nik Poup oborio Đokereša u svom šesnaestercu.

Međutim nakon VAR intervencije penal je poništen jer je Poup pre Đokereša odneo loptu.

Procenite i sami.

 Njukasl je potom poveo golom Voltemada u 35. minutu.

