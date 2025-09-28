Slušaj vest

Fudbaleri Elčea pobedili su danas na svom terenu Seltu iz Viga sa 2:1, u utakmici sedmog kola španske LA Lige. Selta, inače rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, nema nijednu pobedu posle sedam odigranih utakmica.

Elče je u vođstvo doveo Andre Silva u 18. minutu, dok je četiri minuta kasnije izjednačenje gostima doneo Borha Iglesijas.

Priliku da dođe do nove prednosti domaći tim je imao u 54. minutu, ali je neprecizan sa penala bio Rafa Mir.

Elče je ipak u nastavku stigao do pobede, a pogodak je postigao Džon Donald u 68. minutu.

Na tabeli Primere Elče zauzima četvrto mesto sa 13 bodova, dok je Selta na 17. poziciji sa pet bodova.

Sa učinkom 0-5-2 trenutno je bodovno u ravni sa ekipama iz zone ispadanja!

Podsetimo, Zvezda će dočekati Seltu u januaru 2026. godine.

