Fudbaleri Mladosti i Čukaričkog odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

1/63 Vidi galeriju Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Domaći tim je poveo pogotkom Aleksandra Varjačića u 37. minutu sa penala, dok je bod ekipi sa Banovog brda doneo Dušan Jovančić u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Čukarički, uz utakmicu manje, zauzima peto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 14 bodova, a Mladost na 10. poziciji ima tri boda manje.

U narednom kolu Čukarički dočekuje Javor, dok Mladost gostuje Novom Pazaru.

Spartak je u Subotici savladao Napredak sa 2:1.

Golove za subotički tim postigli su Danijel Kolarić u trećem i Nemanja Milunović u 66. minutu.

Jedini gol za kruševački tim postigao je Nikola Bogdanovski u 84. minutu.

Spartak je u nadoknadi drugog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Milunoviću.

Spartak posle druge prvenstvene pobede zauzima 14. mesto sa devet bodova, a Napredak na poslednjem, 16. mestu, ima sedam bodova.

U sledećem kolu Spartak gostuje IMT-u, a Napredak dočekuje Crvenu zvezdu.