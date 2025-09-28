Slušaj vest

Fudbaleri Mladosti i Čukaričkog odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

 Domaći tim je poveo pogotkom Aleksandra Varjačića u 37. minutu sa penala, dok je bod ekipi sa Banovog brda doneo Dušan Jovančić u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

Čukarički, uz utakmicu manje, zauzima peto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 14 bodova, a Mladost na 10. poziciji ima tri boda manje.

U narednom kolu Čukarički dočekuje Javor, dok Mladost gostuje Novom Pazaru.

Spartak je u Subotici savladao Napredak sa 2:1.

Golove za subotički tim postigli su Danijel Kolarić u trećem i Nemanja Milunović u 66. minutu.

Jedini gol za kruševački tim postigao je Nikola Bogdanovski u 84. minutu.

Spartak je u nadoknadi drugog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Milunoviću.

Spartak posle druge prvenstvene pobede zauzima 14. mesto sa devet bodova, a Napredak na poslednjem, 16. mestu, ima sedam bodova.

U sledećem kolu Spartak gostuje IMT-u, a Napredak dočekuje Crvenu zvezdu.

Ne propustiteFudbalŽELEZNIČAR ODNEO BOD IZ NOVOG SADA: Ranđelović spasio Vojvodinu poraza
FK Vojvodina
FudbalSVA TRI BODA OSTALA U IVANJICI: Radonjić prvencem u završnici srušio Radnički
FK Javor
Fudbal"U SRBIJI NI REAL MADRID NE BI MOGAO DA BUDE ŠAMPION!" Predsednik srpskog kluba izgovorio reči koje će se prepričavati!
Žemberi na utakmici protiv Voždovca
FudbalČUKIN BISER JEDVA ČEKA POVRATAK NA TEREN! Povredio se u najgorem trenutku: "Uželeo sam se fudbala, saigrača, davanja golova..."
87.jpg

Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan Izvor: Arena 1 Premium