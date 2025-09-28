LALATOVIĆ U FINIŠU IZGUBIO DVA BODA: Jovančić doneo Čuki bod u nadoknadi u Lučanima
Fudbaleri Mladosti i Čukaričkog odigrali su danas u Lučanima nerešeno 1:1, u utakmici 10. kola Super lige Srbije.
Domaći tim je poveo pogotkom Aleksandra Varjačića u 37. minutu sa penala, dok je bod ekipi sa Banovog brda doneo Dušan Jovančić u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.
Čukarički, uz utakmicu manje, zauzima peto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 14 bodova, a Mladost na 10. poziciji ima tri boda manje.
U narednom kolu Čukarički dočekuje Javor, dok Mladost gostuje Novom Pazaru.
Golove za subotički tim postigli su Danijel Kolarić u trećem i Nemanja Milunović u 66. minutu.
Jedini gol za kruševački tim postigao je Nikola Bogdanovski u 84. minutu.
Spartak je u nadoknadi drugog poluvremena ostao sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton pokazan Milunoviću.
Spartak posle druge prvenstvene pobede zauzima 14. mesto sa devet bodova, a Napredak na poslednjem, 16. mestu, ima sedam bodova.
U sledećem kolu Spartak gostuje IMT-u, a Napredak dočekuje Crvenu zvezdu.