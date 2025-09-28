Slušaj vest

Fudbaler Crvene zvezdeFelisio Milson baš se obrukao na utakmici protiv i Radničkog 1923.

Sredinom drugog dela meča, krilni napadač Zvezde Milson stavio je loptu na belu tačku i pokušao da poravna rezultat na 1:1, ali se na putu do lopte sapleo i pao...

Foto galerija sa Marakane

Loptu je poslao daleko iznad gola, pogledajte taj detalj:

