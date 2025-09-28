Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički 1923 rezultatom 2:1 u 10. kolu Superlige Srbije.

Nakon dramatičnog meča na stadionu "Rajko Mitić", koji je prekidan zbog bacanja pirotehnike prema golu na kome je stajao čuvar mreže Radničkog Vladimir Stojković, oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević:

- Sve što je moglo da se desi loše, desilo se. Iskreno, i promašene šanse bile su gotovo neverovatne. Delovalo je kao da je to taj dan, ali hajde da počnemo od početka. Krenuli smo utakmicu onako kako smo planirali, međutim, napravili smo greške pri prvom golu, a dodatno se pojavila nervoza. Imali smo dosta šansi, ali Radnički je bio izuzetno organizovan. Tražili su dubine iza naših leđa sa dobro pokretnom veznom linijom.

Osvrnuo se i na crveni karton.

- Još nisam pogledao snimak, ali prema informacijama koje sam dobio, bio je otvoren đon i crveni je bio zaslužen. Mi nismo želeli da se povučemo, ali smo morali da preuzmemo inicijativu i rizikujemo. Igrali smo čovek na čoveka po celom terenu. Nismo imali izvora za jednostavnu igru, ali smo apsolutno preuzeli inicijativu. Čak i sa igračem manje, penal koji smo dobili bio je nagrada za naš pritisak.

- Sada ćete me pitati zašto je Milson izveo penal. Trebalo je da to bude Duarte. Preuzeo je odgovornost, ja mu ne zameram, dešavaju se takve stvari i važno je da karakter ekipe ostane jak. Imali smo još par velikih šansi, ali je rezultat 2:1 zaslužena pobeda. Da podvučem crtu, mislim da je zaslužena pobeda.

Posebno je istakao karakter tima.

– Imate karatker, kada se vraćate. Uvek je teško, pogotovo kad imate deficit. Ipak, naši igrači su pokazali karakter i sposobnost da se vrate. Radnički je bio kvalitetan, ali smo preuzeli inicijativu i nastavili da igramo ofanzivno. Želeli smo pobedu. omci su dali sve od sebe. Mladi igrači su se istakli, posebno oni koji imaju 18 godina i pokazuju veliki potencijal.

Na ovom meču. Mirko Ivanić je postigao 100. gol u Zvezdi.

- Mićin doprinos je ogroman – dugo je u ekipi, nosi kapitensku traku i pravi razliku na terenu. Očekivao sam da će da šutne penal. Lep je jubilej, još sa kapitenskom trakom. Sve što smo postigli rezultat je rada i karaktera ekipe. Moramo nastaviti da rastemo, učimo iz ovakvih utakmica i pripremamo se za naredne izazove. Momci su pokazali da imaju pravi profesionalni pristup i želju da napreduju - rekao je Milojević.

