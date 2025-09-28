Slušaj vest

Fudbaleri Betisa pobedili su večeras u Sevilji ekipu Osasune sa 2:0, u meču sedmog kola španske Primere.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Betis je oba pogotka postigao u prvom poluvremenu, a u strelce su se upisali Abde Ezalzuli u 19. i Huan Kamilo Ernandes u 38. minutu.

Na tabeli Primere Betis zauzima šesto mesto sa 12 bodova, dok je ekipa iz Pamplone 13. sa sedam bodova.

Betis u sledećem kolu gostuje Espanjolu, a Osasuna dočekuje Hetafe.

