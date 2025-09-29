Slušaj vest

Crvena zvezda je Ligu Evrope otvorila remijem na stadionu "Rajko Mitić". Duel sa škotskim Seltikom završen rezultatom 1:1 doneo je ne samo prvi bod već i prve ozbiljne proračune koliko daleko srpski šampion može da dogura u ovom takmičenju.

U meču punom preokreta i ritma gosti su poveli pogotkom Kelečija Ihenača u 55. minutu, ali su crveno-beli pokazali karakter i preko iskusnog Marka Arnautovića deset minuta kasnije stigli do izjednačenja. Publika je do poslednjeg trenutka verovala u pobedu, a iako ona nije stigla, osvojeni bod na startu može se pokazati dragocenim.

Za razliku od prethodnih sezona, kada je igrala u Ligi šampiona i suočavala se s najjačim timovima Evrope, Zvezda se sada takmiči u okruženju koje joj daje daleko realnije šanse za iskorak. Konkurencija je i dalje zahtevna, ali razlika u kvalitetu nije nepremostiva, što se jasno vidi i kroz statističke projekcije.

Prema podacima renomiranih analitičkih servisa, Zvezda ima 60% šansi da nastavi takmičenje kroz plej-of, dok je mogućnost plasmana u osminu finala procenjena na 31%. Dalji izgledi govore o 10% verovatnoće za četvrtfinale, 3% za polufinale, 1% za finale, dok su šanse da crveno-beli dođu do samog trofeja procenjene na 0,3%.

Ispred Dinama

Zanimljivo je pogledati i poređenje s regionalnim rivalom, Dinamom iz Zagreba. Hrvatski prvak je u prvom kolu savladao Fenerbahče, što je veliki rezultat, ali statistika mu ipak ne daje znatno veće šanse nego Zvezdi. Kompjuterske procene kažu da Dinamo ima 71% verovatnoće da dočeka plej-of, 30% za osminu finala, 7% za četvrtfinale, 2% za polufinale, 1% za finale, dok su izgledi da ode do kraja procenjeni na 0,2%.

Kad se ovi brojevi stave na papir, jasno je da oba kluba imaju realne izglede da dočekaju evropsko proleće, ali Zvezda u ukupnoj slici ima blagu prednost.

Endjajeov ugovor: Samsunsporu titula, Zvezdi milion evra

Ukoliko turski Samsunspor osvoji titulu u tamošnjem prvenstvu, na račun Crvene zvezde uplatiće milion evra. Ta klauzula stoji u ugovoru između srpskog i turskog kluba prilikom transfera senegalskog napadača Šerifa Endjajea. Ubojiti špic je, podsetimo, sredinom meseca potpisao četvorogodišnji ugovor sa Samsunsporom. Srpski šampion je tom prilikom zaradio pet miliona evra fiksno, uz dodatne bonuse.

