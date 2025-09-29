Slušaj vest

Meč su obeležili brojni prekidi zbog topovskih udara koji su sa severne tribine leteli ka golmanu Radničkog Vladimiru Stojkoviću, zatim crveni karton Brunu Duarteu, kao i penal za Zvezdu koji u pogodak nije pretvorio Milson.

Sporne odluke, za Meridian sport, prokomentarisao je Raka Đurović.

Crveni karton - čist

On se prvo dotakao isključenja Duartea.

"Sudija je najpre pokazao žuti karton, jer nije bio siguran, nije najbolje video kompletnu situaciju. Usledila je intervencija iz VAR sobe. Sasvim opravdano. Otišao je da proveri. Ne može se to tumačiti da Duarte nije video igrača. Kada leti tako dugačka lopta, u centralnom delu terena, uvek imate oko sebe protivnika. U poslednjem trenutku je noga mogla da se povuče. Svestan je i Duarte bio toga. Vidite da nije bio nervozan. Neodgovorna igra igrača koji se oseća moćnim i sumnja da će mu sudija izreći odgovarajuću kaznu koju je zaslužio", kazao je Đurović, pa nastavio na istu temu:

"Uputio je sportsko izvinjenje protivniku, jer je uvideo šta je uradio. To je samouvereno ponašanje u smislu: 'Igram za Zvezdu, mene neće sudija isključiti'. Ipak je to poprilično neodgovorno ponašanje. Morate očekivati igrača oko sebe u takvoj situaciji. Ne mora onakav prekršaj da se napravi, noga može da se povuče u poslednjem trenutku. Crveni karton je apsolutno zaslužen - najviše zbog neodgovornog starta".

Penal - bez dileme

Zatim se osvrnuo i na penal za Zvezdu.

"Čist penal za Zvezdu! Igrač je zakasnio, a kada se to dogodi, on snosi svu odgovornost za bilo koje postuke koji se mogu sankcionisati protiv njega i njegove ekipe. Kasnio je u blok i ostavio ruku. Ne možemo reći da je imao nameru, ali jednostavno je zakasnio sa intervencijom. Ovde je sudija dobro postupio. To su te situacije gde VAR može dobro da se iskoristi, ako se korektno primeni. Onda je sve to dobro za fudbal, kao i igrače, da budu svesni ako je sudija nešto propustio, kamera nije. Da budu svesni da neko to sve kontroliše. Nije on igrao rukom jer je mislio da se neće videti, već zato što se loše postavio i zakasnio sa intervencijom".

Meč bi svuda bio prekinut

Govorio je Đurović i o nemilim scenama, te haosu koji su navijači Zvezde napravili zbog Vladimira Stojkovića.

"Navijači Zvezde su odavno gnevni na Stojkovića. Njihov sukob datira još od pre 15-ak godina, kada je Vladimir prešao u Partizan. Njihovi sukobi su se često događali, ali to ne amnestira publiku da može tako da se ponaša. Njegovo je pravo za koji će klub igrati. Igrač postane miljenik, ili ga publika omrzne... Ali to je njegovo legitimno pravo. Da li ga vole ili preziru, to je pravo navijača. Retko gde bi u Evropi, ali i u Srbiji osim na stadionu Crvene zvezde, moglo da se desi ovo. Svi znaju koliko je problematično isprazniti tribine na Zvezdinom stadionu. Na kraju vidim da to niko ni ne pokušava. Niko iz Saveza ne apeluje na ljude, iako imaju pravo da reaguju, bez obzira na to kako je sudija reagovao. Teško je sudiji da donese odluku o pražnjenju. Dva puta je zaustavljao meč, a potom zapretio da će biti prekinut, jer ga na to obavezuje disciplinski pravilnik. To je ružno za naš fudbal. Ne mogu se emocije tako prenositi na teren. Smatram da bi utakmica svuda u Evropi bila prekinuta, kao i na malim stadionima u našoj zemlji", zaključio je on.

