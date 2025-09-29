Slušaj vest

Crvena zvezda će ove sezone u Ligi Evrope imati dva gostovanja u Portugalu, jedno protiv Porta, a drugo protiv Brage, ekipe koja je u ozbiljnoj rezultatskoj krizi.

Braga već pet uzastopnih kola ne zna za pobedu u domaćem prvenstvu. Najnoviji udarac došao je na domaćem terenu, gde su poraženi od Nacionala sa 1:0, prvi put u poslednjih 12 godina da su izgubili od ovog rivala.

Iako su Ligu Evrope otvorili pobedom nad Fejenordom pred svojom publikom, u Primeiri su potpuno van ritma. Nakon solidnog starta, upisali su remije sa AVS-om i Rio Aveom (2:2), izgubili od Žil Visentea (1:0), pa ponovo odigrali nerešeno sa Vitorijom (1:1). Poraz od Nacionala bio je kap koja je prelila čašu.

Prizor na tribinama je jasan, bele maramice u vazduhu i povici "vi ste sramota" jasno su pokazali da navijači više nemaju strpljenja za loše rezultate. Hoće li Zvezda uspeti da iskoristi ovakvu atmosferu u Bragi ostaje nam da vidimo.