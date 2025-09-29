Slušaj vest

U 88. godini života preminuo je Hose Arakistajn, proslavljeni španski golman koji je ostavio dubok trag u istoriji Real Madrida.

U Madrid je stigao 1961. godine, a tokom sedam sezona na "Santjago Bernabeuu" upisao je 97 nastupa.

1/3 Vidi galeriju Real Madrid, sezona 2025-2026 Foto: Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia, Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia, David Klein / Zuma Press / Profimedia

On je u tom periodu bio deo zlatne generacije koja je osvojila čak šest španskih titula, Kup kralja 1962. i Kup šampiona 1966. godine, kada je Real u finalu u Briselu preokretom savladao Partizan 2:1.

Arakistajn je bio član reprezentacije Španije na Svetskom prvenstvu u Čileu 1962. godine, a te iste sezone poneo je i laskavo priznanje za najboljeg golmana španske lige, što je još jedno svedočenje o njegovoj klasi.