Slušaj vest

Malo je nedostajalo da domaći osvoje sva tri boda, najviše zahvaljujući čudesnim odbranama 41-godišnjeg Saše Stamenkovića.

„Stvarno, šta je čovek sve branio, pogotovo u drugom poluvremenu, ono je neverovatno“, vraćao je film sa meča dan kasnije defanzivni vezista Čukaričkog, iskusni Dušan Jovanćić.

Upravo je on taj koji je „učinio nemoguće“, uspeo je da savlada Stamenkovića u 90+3. minuta za izjednačenje i bod u Lučanima.

„Najpre, verovao sam da će Tedić postići gol iz jedanaesterca, stvarno igra u vrhunskoj formi od početka sezone. Ali, kad već nije uspeo, našao sam se na odbijenoj lopti, na pravom mestu i dao gol. Na kraju krajeva, zaslužili smo makar da ostanemo neporaženi u duelu protiv Mladosti. Imali smo mnogo šansi u drugom poluvremenu, posebno se to odnosi na Pavkova i Tedića, u bar pet situacija svi su videli loptu u golu, ali ne i Saša Stamenković, iako su naši napadači sve odradili dobro. Da smo ranije postigli izjednačujući pogodak, ko zna kako bi se završila utakmica, ali nije ni ovako loše.“

Kratko je trajala neizvesnost posle Jovančićevog gola.

„Uplašio sam se da i u tom tenutku nećemo imati sreće, sudija nam je rekao da se čeka VAR provera, da li je bilo prestupa, ali smo ubrzo svi odahnuli. Stvarno se se borili sjajno i zaslužili taj bod. I ne samo to, dobili smo dodatno na karakteru ekipe, a to je ono što moramo da izgradimo tokom sezone, upravo u ovakvim situcijama i protiv ovakvih rivala. Mladost ima neverovatno iskusnu ekipu, još kad povedu na domaćem terenu… Prilično su, da ne uvredim nekoga, „namazani“, znaju u svakom trenutku šta treba da rade, još kad imaju tako raspoloženog golmana kao što je to bio Stamenković… Jesmo pre meča želeli pobedu, išli smo na tri boda, ali i ovo će nam značiti mnogo na psihološkom planu.“

Jovančić je na teren u Lučanima kročio u 46. minutu, kad je zamenio Lazara Stojanovića na mestu štopera.

„Bilo je malo iznuđeno rešenje u tom trenutku, ali sam sad već dosta često igrao na toj poziciji, dobro se snalazim, nije bilo nikakvih problema, prija mi i kad igram na mestu štopera. Stojanović je imao žuti karton iz prvog poluvremena, Mladost igra na kontre, pa šef nije želeo da rizikuje da eventualno ostanemo sa igračem manje, još u situaciji kad jurimo gol zaostatka“.

Razmenio je po završetku meča Jovančić i nekoliko rečenica sa junakom utakmice iz redova Lučanaca Stamenkovićem.

„Nismo igrali zajedno, ali se dobro poznajemo. Sve je završeno u sportskom tonu, kako i treba da bude, u duhu fer-pleja, malo smo se našalili i pozdravili do sledećeg susreta“, kazao je Jovančić.

Pohvalio je Jovančić Tošića, koji je bio starter, odigrao je čitav susret, kao i Mijailovića, koji je dobio šansu u drugom poluvremenu meča protiv Mladosti.

„Njih dvojica, uz Miletića koji je takođe nedavno stigao u klub, mnogo će nam značiti. Sjajni su momci, sa izrazitim karakterom, ali i igračkim kvalitetima. Mnogo će nam pomoći u natsaku sezone. A verujte mi, od kako sam se vratio u Srbiju, nijedna utakmica nije bila laka, svaku rešava bukvalno jedna situacija, jedan gol, jedan trenutak… Eto, mi smo uspeli posle baš dugo vremena da slavimo pobedu na Banovom brdu, i to protiv neugodnog TSC-a, dodali smo bod iz Lučana i ako uspemo da savladamo Javor, eto nas u gornjoj polovini tabele“, kazao je Jovančić, koji je potom dodao:

„Ispratio sam Ivanjičane od starta ove sezone, zaista igraju dobro. Neće nam biti lako, svesni smo toga, moramo svakog rivala da respektujemo. Ali, na našem terenu moramo da idemo na pobedu“.