Fudbaleri Valensije i Ovijeda trebalo je da se sastanu u poslednjoj utakmici 7. kola La lige  večeras od 21 čas.

Međutim zbog najavljenih vremenskih nepogoda meč je pomeren za utorak.

"Valensija obaveštava navijače da je utakmica 7. kola La Lige protiv Ovijeda, zakazana za ovaj ponedeljak u 21 čas na Mestalji, odložena za sutra od 20 časova", stoji u klupskoj objavi.

Valensija je u prvih šest kola osvojila osam bodova i trenutno je 12. na tabeli.

Ovijedo, srpskog trenera Veljka Paunovića je pretposlednji sa osvojena tri boda.

