Fudbalska reprezentacija Crne Gore u nastavak kvalifikacija za Mundijal 2026 ulazi sa novim selektorom.

Andrej Kostić Foto: Www.partizan.rs

Umesto Roberta Prosinečkog, "Sokolove" će predvoditi Mirko Vučinić.

Njegove prve obaveze su u oktobru, kada Crna Gora gostuje Farskim Ostrvima u okviru kvalifikacija, a potom igra prijateljsku utakmicu protiv Lihtenštajna.

Vučinić je objavio spisak, a na njemu su čak četvorica fudbalera Partizana. Pored defanzivaca Milana Roganovića i Stefana Milića, tu su veznjak Milan Vukotić i napadač Andrej Kostić.

Iz Super lige Srbije, na spisku je i golman OFK Beograda Balša Popović

Ovo je spisak selektora Vučinića:

Golmani: Danijel Petković (Liepaja), Igor Nikić (Mirandes), Balša Popović (OFK Beograd)

Defanzivci: Stefan Savić (Trabzon), Adam Marušić (Lacio), Igor Vujačić (Rubin), Andrija Vukčević (Preston), Nikola Šipčić (Asteras), Marko Tući (Gangvon), Milan Roganović (Partizan), Stefan Milić (Partizan), Marko Perović (Almeria)

Vezisti: Marko Bakić (Persepolis), Driton Camaj (Astana), Stefan Lončar (Akron), Edvin Kuč (Nefči), Miloš Brnović (Arsenal Tula), Milan Vukotić (Partizan), Vasilije Adžić (Juventus)

Napadači: Nikola Krstović (Atalanta), Milutin Osmajić (Preston), Viktor Đukanović (Dunajska Streda) i Andrej Kostić (Partizan).

Crna Gora je trenutno u veoma teškoj situaciji u grupi L kvalifikacija. Crnogorci iz pet utakmica imaju šest bodova, koliko i Farska Ostrva. Ono što je bitnije što su Hrvatska i Češka na 12 bodova.