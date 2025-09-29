ZVEZDI PRETI ZAKLJUČAVANJE MARAKANE: Kolika će biti kazna za crveno-bele zbog topovskih udara oko Vladimira Stojkovića!
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički iz Kragujevca na svom stadionu rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola Superlige Srbije.
Crveno-beli su posle velikog preokreta i dramatične završnice slavili pobedu, osmu u dosadašnjem toku prvenstva u isto toliko mečeva,
Nažalost ovaj meč će se pamtiti i po topovskim udarima koji su padali oko Vladimira Stojkovića, golmana Radničkog, zbog čega je u jednom trenutku golman Kragujevčana čak bio i na kolenima.
Tri puta je prekidana utakmica, pa je jasno da se Zvezda sada suočava sa odlukama Disciplinske komisije.
Mi ćemo podsetiti na situaciju od pre godinu dana, tada je Crvena zvezda gostovala u Gornjem Milanovcu upravo Kragujevčanima koji su tada čekali završetak radova na stadionu, a topovski udar je pao veoma blizu Vanje Drkušića, ali i u loži gde je bio Mitar Mrkela. Nakon toga su usledila saopštenja klubova, a Radnički je kao organizator meča bio kažnjen sa tri utakmice pred praznim tribinama. Pored toga je trebalo da plate i 500.000 dinara.
Kazna je bila i za Novi Pazar zbog ubacivanja predmeta u teren, ali i zbog nekoliko topovskih udara, u mečevima protiv Partizana, Crvene zvezde, Železničara i Radničkog.
Pazarci su do nedavno bili kažnjeni, i to sa pet mečeva gde bi kao domaćini dočekali svoje rivale sa ograničenim pristupom, odnosno pravo ulaska su imali samo dame i deca.
Videćemo kakva kazna čeka crveno-bele