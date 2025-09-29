Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Radnički iz Kragujevca na svom stadionu rezultatom 2:1 u utakmici 10. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli su posle velikog preokreta i dramatične završnice slavili pobedu, osmu u dosadašnjem toku prvenstva u isto toliko mečeva,

Nažalost ovaj meč će se pamtiti i po topovskim udarima koji su padali oko Vladimira Stojkovića, golmana Radničkog, zbog čega je u jednom trenutku golman Kragujevčana čak bio i na kolenima.

Tri puta je prekidana utakmica, pa je jasno da se Zvezda sada suočava sa odlukama Disciplinske komisije.

Foto: Starsport

Mi ćemo podsetiti na situaciju od pre godinu dana, tada je Crvena zvezda gostovala u Gornjem Milanovcu upravo Kragujevčanima koji su tada čekali završetak radova na stadionu, a topovski udar je pao veoma blizu Vanje Drkušića, ali i u loži gde je bio Mitar Mrkela. Nakon toga su usledila saopštenja klubova, a Radnički je kao organizator meča bio kažnjen sa tri utakmice pred praznim tribinama. Pored toga je trebalo da plate i 500.000 dinara.

Kazna je bila i za Novi Pazar zbog ubacivanja predmeta u teren, ali i zbog nekoliko topovskih udara, u mečevima protiv Partizana, Crvene zvezde, Železničara i Radničkog.

Pazarci su do nedavno bili kažnjeni, i to sa pet mečeva gde bi kao domaćini dočekali svoje rivale sa ograničenim pristupom, odnosno pravo ulaska su imali samo dame i deca.

Videćemo kakva kazna čeka crveno-bele