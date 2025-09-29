Slušaj vest

Iako je u poslednjih nekoliko utakmica u odličnoj formi, sudbina Dušana Vlahovića u Juventusu i dalje je pod znakon pitanja.

Situaciju oko srpskog golgetera prate mnogi evropski klubovi, a među njima je i Bajern Minhen.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Nedavno je Fabricio Romano lansirao u etar vest o interesovanju Bajern Minhena za usluge Srbina, danas smo pisali o podacima iz italijanskih medija, a sada potvrda i dodatne informacije stižu od poznatog nemačkog novinara - Kristijana Falka.

U izjavi za "CF Bayern Insider", Falk je otktrio detaljne planove Bavaraca, koji će probati da se suoče sa konkurencijom iz Engleske i izbore se za Dušanov potpis.

- Bajern Minhen je već vodio razgovore sa predstavnicima Dušana Vlahovića dok je još igrao u Firenci. U to vreme, klub je tražio naslednika Roberta Levandovskog, koji je prešao u Barselonu. Bajern se tada odlučio za novi sistem i doveo Sadija Manea iz Liverpula, što se ispostavilo kao greška u transferu. Nemački gigant je ispravio tu grešku dovođenjem Harija Kejna. Vlahović bi se savršeno uklopio u sistem Bajerna i nastavio tradiciju pravih ‘devetki’ u klubu, zbog čega se njegovo ime ponovo pominje u Bajernu - istakao je Falk, pa nastavio na istu temu:

- Klub ponovo prikuplja informacije, jer bi mogao biti zanimljivo pojačanje s obzirom na to da bi narednog leta mogao postati slobodan igrač. Mogao bi biti naslednik Kejna ako ovaj jednog dana odluči da ode. Takođe, Vlahović bi mogao da stvori odličan tandem sa Kejnom u napadu - njih dvojica mogu igrati zajedno - zaključio je nemački insajder.

BONUS VIDEO: