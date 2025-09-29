VLAHOVIĆ SRPSKI DŽEJMS BOND: Dušan zasijao kao maneken na čuvenoj Nedelji mode u Milanu!
Dušan Vlahović, srpski centarfor i najbolji strelac Juventusa, fudbalski teren zamenio je na jedno veče modnom pistom.
Poput pravog modnog ambasadora, Vlahović je zablistao na Milano "Fashion Weeku", noseći ekskluzivnu kolekciju Emporio Armani x Juventus!
U savršeno krojenom odelu uspeo je da zaokupi pažnju svih prisutnih, i to kombinacijom stasa, sportske harizme i modne preciznosti. Njegovo pojavljivanje nije bilo slučajno, na ovaj način označen je zvanični početak saradnje Juventusa i modne imperije Giorgio Armani, ali i Vlahovićev iskorak u svet modne elite.
Vlahović je privukao pažnju svoijm stajlingom.Za ovu priliku odabrao je smoking u crnoj boji, belu košulju, a stajling je upotpunio leptir mašnom zbog čega su mnogi komentarisali da je srpski Džejms Bond.
Armani je i ovoga puta pokazao da moda i sport zaista idu ruku pod ruku. Nova kolekcija, rađena ekskluzivno za Juventus, odiše sofisticiranošću, elegantnim materijalima i prepoznatljivim minimalizmom italijanskog stila.
Počev od sezone 2025/26, zahvaljujući novom partnerstvu između Juventusa i modne kuće Giorgio Armani, Dušan Vlahović, kao i ostatak tima, na svim zvaničnim klupskim događajima van terena nosiće odela ovog elitnog brenda – bilo da je reč o konferencijama za medije, evropskim putovanjima ili gala večerama.