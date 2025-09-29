Slušaj vest

Dušan Vlahović, srpski centarfor i najbolji strelac Juventusa, fudbalski teren zamenio je na jedno veče modnom pistom.

Poput pravog modnog ambasadora, Vlahović je zablistao na Milano "Fashion Weeku", noseći ekskluzivnu kolekciju Emporio Armani x Juventus!

Dušan Vlahović "fashion week" Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia, Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia, Agence String / SplashNews.com / Splash / Profimedia



U savršeno krojenom odelu uspeo je da zaokupi pažnju svih prisutnih, i to kombinacijom stasa, sportske harizme i modne preciznosti. Njegovo pojavljivanje nije bilo slučajno, na ovaj način označen je zvanični početak saradnje Juventusa i modne imperije Giorgio Armani, ali i Vlahovićev iskorak u svet modne elite.

Vlahović je privukao pažnju svoijm stajlingom.Za ovu priliku odabrao je smoking u crnoj boji, belu košulju, a stajling je upotpunio leptir mašnom zbog čega su mnogi komentarisali da je srpski Džejms Bond.

Armani je i ovoga puta pokazao da moda i sport zaista idu ruku pod ruku. Nova kolekcija, rađena ekskluzivno za Juventus, odiše sofisticiranošću, elegantnim materijalima i prepoznatljivim minimalizmom italijanskog stila.