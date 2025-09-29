Slušaj vest

Srpski fudbalski trener Dejan Stanković i dalje, zbog suspenzije, ne predvodi sa klupe Spartak iz Moskve.

Ostalo mu je još tri utakmice kazne, a tamošnji mediji navode da mu se zamena već sprema.

1/8 Vidi galeriju Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve Foto: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, Printscreen

Marko Roze i Rafaele Paladino već su bili kontaktirani, ali kako se navodi nisu želeli da trenersku karijeru nastave u Rusiji.

Podsetimo, Dejan Stanković je bio optužen da je uputio salvu uvreda na srpskom jeziku koje su bile zabeležene u TV prenosu. On je negirao sve to, a na kraju se izvinio komisiji.

BONUS VIDEO: