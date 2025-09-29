Slušaj vest

Fudbaleri Čelsija dočekuju Benfiku u takmici 2. kola ligaške faze Lige šampiona.

Ovaj meč izaziva posebnu pažnju zbog povratka Žozea Murinja na "Stamford Bridž".

Murinjo je nedavno preuzeo Benfiku, a sad se vraća na dobro pozanto mesto.

"Ono što sam danas je ono što sam danas – a ne ono što sam bio u prošlosti", rekao je Murinjo uoči ovog meča.

Murinjo je stekao slavu u evropskom fudbalu kada je posle osvajanja Kupa UEFA sa Portom u sezoni 2002/2003, već sledeće osvojio i Ligu šampiona sa istim klubom.

Od tada je osvajao titule u ligama "petice" sa Čelsijem, Interom i Real Madridom, a sa Interom je osvojio i svoju drugu Ligu šampiona.

U novije vreme, portugalski strateg je osvojio Ligu Evrope sa Mančester Junajtedom i zaokružio svoj niz svih velikih UEFA klupskih trofeja tako što je doveo Romu do titule u Ligi konferencije.

Sada se vratio u Benfiku – klub u kojem je, na nekoliko meseci 2000. godine, imao svoju prvu seniorsku trenersku ulogu.

Utakmica se igra u utorak sa početkom u 21 čas.