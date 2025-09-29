Slušaj vest

Fudbaleri Porta u sjajnom raspoloženju dočekuju duel sa Crvenom zvezdom u drugom kolu grupne faze Lige Evrope (četvrtak, 21.00).

Porto je i posle sedmog kola Portugalske lige ostao na maksimalnom učinku, jer su sa 4:0 savladali Aruku.

FK Crvena zvezda Javor Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Lider šampionata je goleadu otvorio u 12. minutu kada je Samu doveo svoj ti do prednosti.

Mogli su igrači Porta da udvostruče prednost do kraja prvog poluvremena, ali je gol Pepea poništen zbog ofsajda.

Ako nije Pepe, onda je drugi gol Porta na ovom meču postigao Denis Gul i to na asistenciju iskusnog Portugalca.

Do kraja utakmice golove za Porto su postigli Fransisko Mura i za kraj u nadoknadi vremena Zaidu je potvrdio trijumf svoje ekipe.

Porto je posle sedam kola Portugalske lige primio samo jedan gol i nalaze se u sjajnoj formi dočekuju duel sa Crvenom zvezdom.

