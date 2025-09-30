Slušaj vest

Samu Agehova, jedan od najboljih igrača portugalskog velikana, doživeo je povredu kolena na meču protiv Aruke.

Podsetimo, Porto je u ponedeljak na gostovanju savladao Aruku rezultatom 4:0, a strelac prvog gola bio je upravo Agehova.

U nastavku igre sjajni fudbaler osetio je bol u kolenu, pa je na poluvremenu ostao u svlačionici. Još uvek nije poznato koliko je povreda ozbiljna, ali po svemu sudeći propustiće okršaj sa Zvezdom u četvrtak.

Ovo je je ozbiljan udarac za Porto, pošto je Samu u sjajnoj formi ove sezone - na pet utakmica postigao je četiri gola.

Meč Porto - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 21.00.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalCRVENU ZVEZDU ČEKA PAKAO U ČETVRTAK: Porto gazi i ne namerava da stane! (VIDEO)
PAFOS-ZVEZDA_92.JPG
FudbalPOTPUNO RASULO U KLUBU! ZVEZDIN RIVAL SE RASPADA! Već pet utakmica ne znaju za pobedu, besni navijači poručili fudbalerima: "Vi ste sramota..."
profimedia-1041557566.jpg
FudbalNAVIJAČI ZVEZDE MOGU DA SE RADUJU! Isplivali podaci posle meča protiv Seltika - šanse za evropsko proleće nisu male! Ipak, jedna stvar je predaleko...
zvezda-celtic-324170.JPG
Fudbal"ZVEZDI JE SADA TEŠKO DA SE VADI!" Rade Bogdanović u svom stilu o crveno-belima: Podbacili su, morali su da uđu u Ligu šampiona!
Rade Bogdanović

Gol Porta za pobedu Izvor: Arena Sport