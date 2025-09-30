Slušaj vest

Samu Agehova, jedan od najboljih igrača portugalskog velikana, doživeo je povredu kolena na meču protiv Aruke.

Podsetimo, Porto je u ponedeljak na gostovanju savladao Aruku rezultatom 4:0, a strelac prvog gola bio je upravo Agehova.

U nastavku igre sjajni fudbaler osetio je bol u kolenu, pa je na poluvremenu ostao u svlačionici. Još uvek nije poznato koliko je povreda ozbiljna, ali po svemu sudeći propustiće okršaj sa Zvezdom u četvrtak.

Ovo je je ozbiljan udarac za Porto, pošto je Samu u sjajnoj formi ove sezone - na pet utakmica postigao je četiri gola.

Meč Porto - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 21.00.

Kurir sport