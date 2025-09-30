Slušaj vest

Šok u Fudbalskom savezu Srbije pred meč godine protiv Albanije u Leskovcu (11. oktobar).

FSS je kažnjen novčano, ali i zatvaranjem dela stadiona za meč protiv Albanije, a saopštenje našeg Saveza prenosimo u celosti:

- Disciplinska komisija FIFA donela je odluku kojom se Fudbalskom savezu Srbije izriče novčana kazna u iznosu od 80.000 švajcarskih franaka zbog incidenata u vezi sa redom i bezbednošću, kao i zbog neprimerenog i diskriminatornog ponašanja pojedinih navijača tokom kvalifikacione utakmice za FIFA Svetsko prvenstvo 2026, Srbija – Engleska, odigrane 9. septembra 2025. godine na stadionu ‘Rajko Mitić’.

U odluci Disciplinske komisije FIFA navedeni su sledeći prekršaji:

• nemogućnost obezbeđivanja reda i discipline unutar i oko stadiona,

• upotreba lasera i neprimerenih gestova, reči i predmeta,

• ometanje tokom izvođenja nacionalnih himni,

• diskriminatorno ponašanje pojedinih navijača.

Pored novčane kazne, Fudbalskom savezu Srbije je naloženo da narednu FIFA takmičarsku utakmicu A selekcije (protiv Albanije u Leskovcu) odigra sa ograničenim brojem gledalaca. Tom prilikom, biće zatvoreno najmanje 20% kapaciteta tribina, prvenstveno iza golova.

U skladu sa odlukom, Fudbalski savez Srbije je u obavezi da Svetskoj fudbalskoj federaciji dostavi plan rasporeda sedišta najkasnije deset dana pre utakmice, uz mogućnost da uz prethodno odobrenje FIFA, deo kapaciteta popuni zajednicama i grupama od posebnog interesa (porodice, učenici, organizacije sa fokusom na borbu protiv diskriminacije). Plan mora uključivati i jasne aktivnosti protiv diskriminacije (poput nošenja majica ili isticanja transparenata sa takvim porukama).

Fudbalski savez Srbije će postupiti u skladu sa donetom odlukom i preduzeti sve mere kako bi se sprečilo ponavljanje sličnih incidenata u budućnosti - saopštio je FSS.

