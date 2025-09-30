Evropska kuća fudbala (UEFA) odredila je sudije za utakmicu 2. kola Lige Evrope između Porta i Crvene zvezde.
UEFA ŠALJE EKIPU IZ NEMAČKE NA ZVEZDINU UTAKMICU! Poznato ko sudi crveno-belima na teškom gsotovanju u Portu!
Crveno-beli će, nakon remija protiv Seltika u 1. kolu, gostovati slavnom portugalskom klubu na stadionu "Dragao".
UEFA je odlučila da u Porto pošalje ekipu iz Nemačke.
Glavni arbitar će biti Harm Osmers, pomoćnici pored aut linija će biti Dominik Šal i Kristijan Gitelman, a četvrti sudija Florijan Eksner.
U VAR sobi će takođe sedeti Nemci, Bastijan Dankert i njegov asistent Zoren Štorks.
Utakmica Porto - Crvena zvezda na programu je u četvrtak sa početkom od 21 čas.
Zvezda je u prvom kolu odigrala nerešeno protiv Seltika na stadionu Rajko Mitić. Ta utakmica je završena rezultatom 1:1, dok je Porto kao gost pobedio Salcburg rezultatom 1:0.
