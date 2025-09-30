Slušaj vest

Crveno-beli će, nakon remija protiv Seltika u 1. kolu, gostovati slavnom portugalskom klubu na stadionu "Dragao".

UEFA je odlučila da u Porto pošalje ekipu iz Nemačke.

Glavni arbitar će biti Harm Osmers, pomoćnici pored aut linija će biti Dominik Šal i Kristijan Gitelman, a četvrti sudija Florijan Eksner.

U VAR sobi će takođe sedeti Nemci, Bastijan Dankert i njegov asistent Zoren Štorks.

Utakmica Porto - Crvena zvezda na programu je u četvrtak sa početkom od 21 čas.

Zvezda je u prvom kolu odigrala nerešeno protiv Seltika na stadionu Rajko Mitić. Ta utakmica je završena rezultatom 1:1, dok je Porto kao gost pobedio Salcburg rezultatom 1:0.

