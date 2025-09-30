Slušaj vest

Jovan Milošević nastavlja da teroriše protivničke mreže, ali za Partizan dolaze sve veće glavobolje.

Mladi srpski napadač je u Humsku stigao na pozajmicu iz Štutgarta u januaru ove godine, bez prava otkupa, a njegov dolazak izazvao je pomešana osećanja među navijačima i stručnom javnošću.

Po dolasku, bivši đak Vojvodine suočio se s nizom problema, povrede su ga redovno ometale, a deo navijača je bio skeptičan, smatrajući da Milošević nije igrač koji može da donese ozbiljan doprinos crno-belima. Ipak, mladom napadaču nije trebalo mnogo vremena da demantuje sve kritičare. U kvalifikacijama za Ligu konferencije protiv ukrajinske Oleksandrije Milošević je u revanš utakmici u Beogradu postigao čak tri gola za manje od sat vremena igre, čime je jasno stavio do znanja da je spreman da nosi tim.

Usledila je serija impresivnih nastupa. Napredak iz Kruševca bio je prvi na udaru njegovih golgeterskih sposobnosti, zatim su sledili Hibernijan, IMT i Radnički iz Niša. Reprezentativna pauza nije smanjila Miloševićevu formu; nastavak sezone doneo je još sjajnih partija. Jovan je nastavio da rešeta mreže protiv Spartaka iz Subotice, a njegov nalet nije mogla da zaustavi ni Crvena zvezda, golman Mateus je morao da vadi loptu iz svoje mreže. Poslednji na listi bio je OFK Beograd, čime je igrač Partizana potvrdio konstantnost i ozbiljnost.

Sjajne partije uticale su i na tržišnu vrednost mladog srpskog napadača. Po dolasku u Humsku, Milošević je, prema Transfermarketu, vredeo oko 1.000.000 evra, dok je danas njegova cena skočila na 3.500.000 evra. U crno-belom dresu, za 15 utakmica, postigao je 10 golova i upisao jednu asistenciju, što je izvanredan učinak za nekoga ko se još uvek adaptira na srpski fudbal.

Međutim, uprkos svim ovim rezultatima, za Partizan dolaze novi izazovi. Pozajmica Miloševića ističe za tri meseca, a pitanje je da li će srpski vicešampion uspeti da zadrži svog najboljeg strelca. Njegove dobre partije privukle su pažnju inostranih klubova - poslednjih dana u medijima se pominje i Mančester junajted, ali konačna odluka zavisi isključivo od Štutgarta, kluba koji je vlasnik njegovog ugovora.

Jovan Milošević je primer mladog igrača koji je prevazišao početne teškoće i povrede i pokazao da ima kvalitet za vrhunski fudbal. Njegova budućnost u Humskoj ulici je neizvesna, ali ono što je sigurno jeste da će crno-beli morati da se suoče s velikim problemom kako bi sačuvali jednog od svojih najboljih igrača.

Nemci tvrde: Partizan šalje ponudu

Nemački "Kiker" preneo je infromaciju da su crno-beli već ušli u pregovore sa Štutgartom da se pozajmica Jovana Miloševića produži do kraja sezone.

Pomenuti izvor ističe kako Štutgart pomno prati razvoj Miloševića koji je tokom jeseni postao prvi napadač Partizana. Podsećaju da Partizan nema mogućnost otkupa i da sada želi da pozajmicu produži do kraja sezone, kako bi na leto imali više prostora za manevar i eventualno pokušali da privole Miloševića da postane igrač crno-belih.

