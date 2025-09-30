Nikola Ristanović rastao je uz Grafičar, a u emisiji "Na kafi sa Grafosom" govorio je o brojnim zanimljivim temama
"NA KAFI SA GRAFOSOM"
"GRAFIČAR NIJE POSAO! TO MI JE DRUGA KUĆA, PORODICA!" Upoznajte generalnog direktora kluba sa Senjaka, Nikolu Ristanovića, iz totalno drugačijeg ugla!
Jedanaesti gost emisije "Na kafi sa Grafosom" bio je Nikola Ristanović, generalni direktor Grafičara.
Nikola je na Senjak došao kao dečak od 18 godina i rastao je uz klub, prvo kao igrač, zatim kao funkcioner, da bi na kraju stigao i do generalnog direktora. Zadužen je za mnoge važne stvari u Grafičaru i bez njega je klub sa Senjaka nemoguće zamisliti.
U emisiji "Na kafi sa Grafosom", Nikola nam je otkrio šta za njega znači Grafičar, setio se svih perioda kluba u kojima je učestvovao, ali je podelio i neke anegdote za pamćenje koje se i dan danas prepričavaju. Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem video snimku:
