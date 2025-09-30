Slušaj vest

Jedanaesti gost emisije "Na kafi sa Grafosom" bio je Nikola Ristanović, generalni direktor Grafičara.

Nikola je na Senjak došao kao dečak od 18 godina i rastao je uz klub, prvo kao igrač, zatim kao funkcioner, da bi na kraju stigao i do generalnog direktora. Zadužen je za mnoge važne stvari u Grafičaru i bez njega je klub sa Senjaka nemoguće zamisliti.

U emisiji "Na kafi sa Grafosom", Nikola nam je otkrio šta za njega znači Grafičar, setio se svih perioda kluba u kojima je učestvovao, ali je podelio i neke anegdote za pamćenje koje se i dan danas prepričavaju. Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem video snimku:

