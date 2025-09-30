Slušaj vest

Jedanaesti gost emisije "Na kafi sa Grafosom" bio je Nikola Ristanović, generalni direktor Grafičara.

Nikola je na Senjak došao kao dečak od 18 godina i rastao je uz klub, prvo kao igrač, zatim kao funkcioner, da bi na kraju stigao i do generalnog direktora. Zadužen je za mnoge važne stvari u Grafičaru i bez njega je klub sa Senjaka nemoguće zamisliti.

U emisiji "Na kafi sa Grafosom", Nikola nam je otkrio šta za njega znači Grafičar, setio se svih perioda kluba u kojima je učestvovao, ali je podelio i neke anegdote za pamćenje koje se i dan danas prepričavaju. Kompletnu emisiju možete pogledati u sledećem video snimku:

Ne propustiteFudbalUPALI U HOROR OLUJU, PA JEDVA IZVUKLI ŽIVU GLAVU! Filmska priča fizioterapeuta Grafičara: "Bilo je minus 50, vetar je duvao 80 kilometara na sat..."
Slobodan Sekešan.jpg
Fudbal"OVCU SU VEZALI IZA MOG GOLA! ODJEDNOM JE ZAĆUTALA! ONI SU JE... ZAKLALI!" Nestvarna priča bivšeg srpskog golmana: "U jednom trenutku uhvatio me je strah"
Đorđe Topalović.jpg
FudbalOD ZVEZDE, PREKO RUSIJE, DO POVRATKA NA MARAKANU I GRAFIČARA! Dušan Anđelković Džin ispričao je svoju priču punu sjajnih anegdota (VIDEO)
ZVEZDA-FLORIANA_106.JPG
FudbalMARKO NEĐIĆ OTVORIO DUŠU: Upoznajte jednog od najperspektivnijih trenera Srbije iz totalno drugačijeg ugla!
Marko Neđić

 BONUS VIDEO:

Piksi na pitanje Kurira objasnio zašto je postavio ovakvu taktiku protiv Engleske Izvor: Kurir