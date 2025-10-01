Slušaj vest

Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 21.00 čas čeka gostovanje Portu, u drugom kolu Lige Evrope.

Biće to najveće iskušenje i ispit za igrače i trenera Vladana Milojevića.

Na muci se poznaju junaci - Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Titula primarni cilj

Porto je od početka sezone upisao sve pobede u svim takmičenjima. U prvenstvu Portugala odigrali su sedam utakmica, uz stoodstotan učinak, dok su u Ligi Evrope, u prvom kolu slavili na gostovanju u Salcburgu, rezultatom 1:0.

Čelnici Porta su kao primarni cilj u ovoj sezoni pred trenera Frančeska Fariolija i fudbalere stavili osvajanje titule, na koju čekaju od 2022. godine. Porto je 30 puta bio prvak zemlje i teško podnosi dominaciju klubova iz Lisabona, Benfike i Sportinga poslednjih godina.

Mlad, ali zna posao - Frančesko Farioli Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijan čuda pravi

Mladi trener iz Italije Frančesko Farioli (36) stigao je ovog leta iz Ajaksa i potpisao ugovor do juna 2027. godine. Nekada je bio golman, ali se vrlo mlad opredelio za posao trenera. Radio je u prvo vreme kao trener golmana, a prvi samostalan posao dobio je u Turskoj, kada je 2021. godine imenovan za trenera Karagumruka. Posle toga, usledio je njegov uspon kao stručnjaka, pa je vodio Alanju, Nicu i Ajaks, da bi ovog leta stigao u Porto.

Klub sa stadiona "Dragao" ima inernacionalni tim satkan od velikog broja kvalitetnih igrača. Ovog leta doveli su dvojicu poljskih defanzivaca Jakuba Kiviora iz Arsenala i Jana Bednareka iz Sautemptona. Jaki su u svim linijama. Gol čuva iskusni Dijogo Kosta, na mestu desnog beka menjaju se Alberto Kosta koji je stigao iz Juventusa i mladi Martin Fernandez, dok na levoj strani igraju Fransisko Moura i Nigerijac Zaidu.

Velika nada Porta i reprezentacije Portugala - Rodrigo Mora Foto: Valter Gouveia/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jak vezni red i brza krila

Velika je konkurencija i u veznom redu, pa se za minutažu bore Argentinac Alan Varela, Danac Viktor Frohold, Španac Gabri Veiga, Dominikanac Pablo Rozario i najveća nada Portugala Rodrigo Mora. Na desnom krilu neprikosnoven je Brazilac Pepe, dok se na levom menjaju Španac Borha Sains i Brazilac Vilijam Gomez.

Mesto centralnog napadača rezervisano je za korpulentnog 193 centimetra visokog Španca nigerijskog porekla Samua Agehovu, koji se povredio na poslednjoj utakmici. Njegova alternativa je iskusni Holanđanin Luk De Jong koji je povređen i gotovo sigurno neće igrati protiv Zvezde, dok je treća opcija Turčin rođen u Švedskoj Deniz Gul.

Pešić, Terzić, Farioli i Zvezda 2023.

Porto je u poslednjoj proveri pred meč sa Crvenom zvezdom slavio u gostima protiv Aruke rezultatom 4:0, i to sa desetoricom na terenu. Već, za vikend u nedelju 5. oktobra dočekuju Benfiku na svom stadionu, u velikom derbiju Portugala.



Ono što je posebno zanimljivo za Crvenu zvezdu i Porto tiče se trenera portugalskog kluba Frančeska Fariolija. Naime, njega je u zimu 2023. godine Zvezdanu Terziću predložio bivši fudbaler crveno-belih Aleksandar Šiljo Pešić.

- Tačno je, predložio sam Zvezdi da dovede Fariolija. Videli smo se kada je otišao iz Turske i razgovarali. Verujem da bi on bio sjajan trener za Crvenu zvezdu. To sam i rekao direktoru Terziću. Rekao sam mu da će oduševiti navijače i doneti nešto novo, bez obzira što je tada imao samo 33 godine. Ne znam šta je dalje bilo, da li ga je klub kontaktirao, ali pokazalo se da je trebalo da dođe - rekao je Pešić za Mocartsport.