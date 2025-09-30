Slušaj vest

Arsenal nije naveo detalje ugovora, a britanski mediji preneli su da se radi o petogodišnjem ugovoru i da će 24-godišnji francuski fudbaler ostati u klubu do leta 2030. godine.

"Osećam se kao kod kuće. Imamo dobar tim, imamo dobru ekipu, imamo dobar stručni štab. Trener je savršen za mene, pa je ovo najbolje mesto za mene. Uživam svakoga dana kada imam priliku da obučem ovaj dres. Pokušavam da dam sve i sada ću dati još više za ovaj klub i navijače", rekao je Saliba za klupski sajt.

On je ušao u poslednje dve godine ugovora, ali će sada dugoročno ostati na Emirejtsu.

Saliba je došao u Arsenal 2019. godine iz Sent Etjena, a za engleski klub do sada je odigrao 140 utakmica, postigao sedam golova i osvojio dva trofeja Komjuniti Šild.

Ustalio se kao jedan od najboljih centralnih bekova Premijer lige, nakon što je u sezoni 2023/2024 odigrao svih 38 utakmica, a prošle sezone propustio je samo tri.

(Beta)