Slušaj vest

Španski 18-godišnji fudbaler smatra se jednim od najboljih fudbalera sveta i oborio je brojne rekorde otkako se kao 15-godišnjak pojavio na međunarodnoj sceni.

Fifpro smatra da bi veliko opterećenje na Jamala moglo da ugrozi njegov razvoj i dobrobit.

Prema studiji koju je Fifpro objavio u ponedeljak, Lamin Jamal je do 18. godine odigrao 130 utakmica u seniorskoj konkurenciji, što daleko nadmašuje statistiku drugih mladih igrača u prošlosti.

Poređenja radi, čuveni španski fudbaler Andres Inijesta je do 18. godine odigrao 40 utakmica, a Jamalov saigrač iz Barselone Gavi odigrao je 60.

"To je svakako alarmantno", rekao je predsednik Fifpro mreže savetodavaca Daren Burdžes i dodao da igrači rastu i razvijaju se do 24. i 25. godine.

"Izlagati ih preteranom opterećenju u tom trenutku gotovo sigurno znači i izlaganje većem riziku od povreda", dodao je on.

Jamal je prošlog leta kao 17-godišnjak postao najmlađi fudbaler koji je osvojio Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom Španije, bio je najmlađi strelac u španskoj prvoj ligi, najmlađi reprezentativac Španije i najmlađi igrač koji je odigrao 100 utakmica za Barselonu.

Prošlog ponedeljka drugi put uzastopno osvojio je trofej Kopa za najboljeg mladog igrača sveta.

1/10 Vidi galeriju Lamin Jamal Lamine Jamal Foto: Printskrin/Instagram

Fifpro želi veće mere zaštite, uključujući garantovane pauze za igrače van sezone i ukazao je na košarku i bejzbol kao sportove koji pružaju dovoljno vremena za oporavak između sezona.

U izveštaju se navodi da neki od evropskih fudbalera imaju do tri nedelje pauze na kraju sezone, a u poređenju sa njima, NBA finalisti imaju 14 nedelja pauze, a finalisti bejzbol šampionata imaju 15.

Igrači i stručnjaci žalili su se posle nedavnih promena formata brojnih takmičenja i uvođenja većeg broja utakmica, a u izveštaju se navode primeri Luke Modrića, Federika Valverdea i Fabijana Ruisa, koji su odigrali više od 70 utakmica prošle sezone.

U izveštaju se ističe da je 55 utakmica u sezoni kategorisano kao "prekomerno opterećenje", a da je 40 do 54 utakmica "visoko".

Fifpro je izrazio uverenje i da će biti potrebni bolji protokoli da se u budućnosti igrači zaštite od velikih vrućina.

(Beta)