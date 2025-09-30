Slušaj vest

Mnogo je mladih fudbalera sa ovih prostora koji sanjaju o velikoj karijeri, ali samo retki uspeju da se izbore za svoje mesto pod reflektorima. Neki iskoriste priliku čim im se ukaže, neki ostanu samo u kategoriji „velikog talenta“, a ima i onih koji biraju teži, ali sigurniji put. Upravo tim putem ide Dejan Radonjić.

Dvadesetogodišnji štoper, koji je ove sezone zasijao u dresu bečke Austrije, pravi je primer igrača evropskog formata. Nakon što je dobio šansu u prvom timu, Radonjić je munjevito opravdao poverenje i postao standardan član startne postave u austrijskoj Bundesligi. Njegove partije nisu prošle nezapaženo pošto je interesovanje klubova već počelo da stiže.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Rainer / imago sportfotodienst / Profimedia

Poseban vetar u leđa daje mu saradnja s iskusnim Aleksandrom Dragovićem, uz koga uči svakodnevno. Kada imate privilegiju da vam mentor bude igrač takvog kalibra, prelazak iz talenta u ozbiljan kvalitet samo je pitanje vremena.

Svoju vrednost potvrdio je i golom za pobedu u petom kolu Bundeslige, kada je nakon kornera zakucao loptu glavom u mrežu, izazvavši oduševljenje navijača na tribinama. Taj nastup mu je doneo priznanje za igrača utakmice, a uz Petra Ratkova, našao se i u idealnoj postavi kola austrijskog prvenstva.

Radonjić je snažan u duelima, dominantan u vazduhu i tehnički izbrušen kroz mlađe kategorije. Posle dvogodišnjeg kaljenja u redovima Stripfinga u drugom rangu, prilika u Austriji iz Beča nije došla slučajno i iskoristio ju je maksimalno.

Radonjićeve dobre partije nisu prošle nezapaženo, već ga prate klubovi iz Srbije i Hrvatske, i to oni koji se nalaze pri vrhu svojih liga.