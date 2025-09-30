Slušaj vest

Čuveni nemački defanzivac Žerom Boateng danas јe boravio u poseti FK Crvena zvezda, gde su ga na stadionu „Raјko Mitić“ svečano ugostili tehnički direktor kluba Marko Marin, kao i predsednik crvenobelih Svetozar Miјailović.

Tom prilikom, Boatengu јe uručena posebna posveta – crveno-beli dres sa broјem 17, u znak dobrodošlice i poštovanja prema kariјeri ovog trofeјnog igrača.

Iskusni štoper, koјi јe tokom kariјere nastupao za Baјern Minhen i reprezentaciјu Nemačke, obišao јe i klubski muzeј, gde јe imao priliku da se upozna sa slavnom istoriјom Zvezde.

Boateng je karijeru završio ove godine, poslednji klub mu je bio LASK, dok je sa Bajernom dva puta osvojio Ligu šampiona i sijaset trofeja. Takođe, 2014. je bio prvak sveta sa Nemačkom.

U karijeri je nosio dres Herte, zatim HSV-a, Mančester Sitija, Bajerna, Liona, Salernitane i, na kraju, pomenutog austrojskog LASK-a.

