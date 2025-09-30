Srpski fudbaler Ivan Ilić nije se našao u protokolu za meč sa Parmom.
IVAN ILIĆ SKLONJEN ZBOG PONAŠANJA: Torino ništa ne toleriše
Iako je Ivan Ilić imao problema sa listom prošle nedelje i sumnjalo se da je razlog izostanka povreda, ipak je u pitanju nešto drugo.
Kako prenosi "Tutosport" u pitanju je njegovo - ponašanje!
Nije poznato o čemu se tačno radi, ali podseća torinski list da je prošli put zbog toga stavljen na transfer listu.
Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
