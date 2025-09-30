Slušaj vest

Iako je Ivan Ilić imao problema sa listom prošle nedelje i sumnjalo se da je razlog izostanka povreda, ipak je u pitanju nešto drugo. 

Kako prenosi "Tutosport" u pitanju je njegovo - ponašanje!

Nije poznato o čemu se tačno radi, ali podseća torinski list da je prošli put zbog toga stavljen na transfer listu.

