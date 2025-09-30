Svi događaji
Od najnovijeg
21:12

Marsej - Ajaks: 2:0

Marsej duplira prednost već u 13. minutu, ponovo je Paišao strelac.

21:07

Marsej - Ajaks: 1:0

Francuzi stižu do vođstva! Paišao je pobegao protivničkim igračima i bez većih problema pogodio za 1:0!

21:05

Atletiko Madrid - Ajntraht 1:0!

Madriđani već vode, strelac je Raspadori.

21:01

1. minut - Počele su utakmice!

20:41

Real pobedio Kairat, a Atalanta Klub Briž!

Kilijan Mbape, Real

19:58

Suspenzija za slavnog trenera!

Dijego Simeone na utakmici protiv Liverpula

19:58

Pogledajte kakav su doček imali Madriđani!

x EPA Daniel Gonzalez.jpg

19:58

Gde gledati utakmice?

profimedia-1012230058.jpg

19:51

PSŽ u velikom hendikepu!

profimedia-1021723275.jpg