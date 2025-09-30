Utakmicama između Kairata i madridskog Reala, kao i Atalante i Klub Briža počele su utakmice drugog kola Lige šampiona .

Real je slavio na gostovanju rezultatom 4:0, dok je Atalanta na svom stadionu trijumfovala rezultatom 2:1, a od 21 sat na programu je još šest utakmica.