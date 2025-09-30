Atletiko Madrid - Ajntraht: 1:0 Bodo Glimt - Totenhem: 0:0 Čelsi - Benfika: 0:0 Galatasaraj - Liverpul: 0:0 Inter - Slavija Prag: 0:0 Marsej - Ajaks: 2:0 Pafos - Bajern Minhen: 0:0
Iz minuta u minut
Fudbal
LIGA ŠAMPIONA: Atletiko već vodi, poveo je i Marsej!
Utakmicama između Kairata i madridskog Reala, kao i Atalante i Klub Briža počele su utakmice drugog kola Lige šampiona.
Real je slavio na gostovanju rezultatom 4:0, dok je Atalanta na svom stadionu trijumfovala rezultatom 2:1, a od 21 sat na programu je još šest utakmica.
Uživo
21:07
Marsej - Ajaks: 1:0
Francuzi stižu do vođstva! Paišao je pobegao protivničkim igračima i bez većih problema pogodio za 1:0!
