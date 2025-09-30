Slušaj vest

Fudbaleri Ovijeda, trenera Veljka Paunovića, pobedili su večeras na gostujućem terenu Valensiju 2:1, u sedmom kolu španske Primere.

Primera 2025-2026

 Povela je Valensija golom Arnauta Danjume u četvrtom minutu, a Ovijedo je izjednačio pogotkom srpskog internacionalca Luke Ilića u 85. minutu.

Pobedu Valensiji doneo je Ralomon Rondon golom u 86. minutu.

Ovijedo je meč završila sa igračem manje, pošto je Ilić u trećem minutu sudijske nadoknade vremena dobio drugi žuti karton.

Ovijedo je na 14. mestu sa šest bodova, a Valensija je na 12. poziciji sa dva boda više.

U narednom kolu, Ovijedo će dočekati Levante, dok će Valensija gostovati Đironi.

