Ekipa iz Minhena je kao gost na Kipru slavila pobedu rezultatom 5:1, ali taj jedan primljen gol je izazvao pravu buru.

Čuveni golman Manuel Nojer nije mogao da odbrani fantastičan udarac Mislava Oršića, nekadašnjeg reprezentativca Hrvatske.

U završnici prvog poluvremena, u 45. minutu, Oršić je odlično šutirao i smanjio prednost gostiju na 4:1.

Nojer je nakon utakmice razgovarao sa predstavnicima medija, a jedno pitanje ga je naljutilo.

Prvo je proslavljeni golman potvrdio predstavniku medija da je Orišćev udarac bio neodbranjiv, a onda je novinar upitao: Da li ste reagovali relativno kasno?

To se nije dopalo Nojeru koji je upitao novinara "da li ste nekada bili golman?".

Nakon odričnog odgovora, iskusni golman je poručio sledeće:

"Šteta. Lopta je isprva išla ravno, a onda je promenila putanju. Išla je prema meni, ali relativno kasno vidiš da je skrenula udesno. Da ste igrali fudbal, znali biste o čemu govorim. Dakle, to je odgovor na pitanje", rekao je iskusni Nojer.

