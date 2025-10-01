Slušaj vest

Fudbalski klub Rad nalazi se na novom početku, a posebno raduje odnos velikog broj bivših asova prema klubu sa Banjice. 

Građevinari se trenutno takmiče u petom rangu srpskog fudbala, a brojni fudbaleri i nekadašnji asovi ulažu maksimalan trud kako bi nekadašnjeg superligaša vratili u viši rang.

Poseban je akcenat na obnovi i onda daljem razvoju omladinske škole iz koje su svi oni krenuli.

Trenutno je toku rekonstrukcija objekta namenjenog upravo mlađim fudbalerima, zbog čega su "plavo-beli" pokrenuli akciju prikupljanja sredstava. 

Nenad Tomović ulaže ogromne napore kako bi se sve ovo osvratilo, ali naravno potrebna je i pomoć svih onih koji vole FK Rad. 

Klub sa Banjice pozvao je one koji mu da pomognu da uplate donacije na žiro račun:

Broj računa: 265000000649904372

Ime i prezime: Nenad Tomović, Beograd

Ne propustiteFudbalTUGA NA BANJICI! Umro legendarni fudbaler Rada: Klub se od njega oprostio emotivnom porukom!
Dušan Arsenijević
FudbalBIVŠI TRENER PARTIZANA POVUKAO POTEZ ZA DIVLJENJE! Nekadašnji igrač Crvene zvezde otkrio šta je uradio Marko Nikolić: "Odmah me je zvao..."
PARTIZAN-CSKA_08.JPG
FudbalRAD SE VRAĆA NA VELIKA VRATA: Pao dogovor na Banjici, građevinari izašli iz blokade!
rad-napredak-9664.jpg
FudbalDETONACIJA SA BANJICE! Rad pravi tim snova: Kultni klub se vraća! I to na kakav način! Andrija Kaluđerović, Lola Smiljanić, Dejan Lekić, Vladimir Volkov...
rad-napredak-9520.jpg
DruštvoBio je jedan od najvažnijih ljudi u državi, a onda su sasuli rafal u njega: Ni 25 godina od antentata ne zna se ko je pucao! Ovo ga je koštalo glave
hronika-pavle-bulatovic-foto-epa-shutterstock.jpg

FUDBALERI IZ KRAGUJEVCA U TRANSU NAKON PLASMANA U SUPERLIGU: Neobjavljen snimak slavlja fudbalera Radničkog u svlačionici!  Izvor: Kurir televizija