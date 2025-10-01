BIVŠI ASOVI U AKCIJI PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA FK RAD: Cilj - pravljenje jake omladinske škole
Fudbalski klub Rad nalazi se na novom početku, a posebno raduje odnos velikog broj bivših asova prema klubu sa Banjice.
Građevinari se trenutno takmiče u petom rangu srpskog fudbala, a brojni fudbaleri i nekadašnji asovi ulažu maksimalan trud kako bi nekadašnjeg superligaša vratili u viši rang.
Poseban je akcenat na obnovi i onda daljem razvoju omladinske škole iz koje su svi oni krenuli.
Trenutno je toku rekonstrukcija objekta namenjenog upravo mlađim fudbalerima, zbog čega su "plavo-beli" pokrenuli akciju prikupljanja sredstava.
Nenad Tomović ulaže ogromne napore kako bi se sve ovo osvratilo, ali naravno potrebna je i pomoć svih onih koji vole FK Rad.
Klub sa Banjice pozvao je one koji mu da pomognu da uplate donacije na žiro račun:
Broj računa: 265000000649904372
Ime i prezime: Nenad Tomović, Beograd