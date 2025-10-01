Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije izdao je saopštenje povodom predstojeće utakmice Srbija - Albanija.

Prenosimo u celosti oglašavanje FSS.

- Predstojeći duel kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između reprezentacija Srbije i Albanije na stadionu „Dubočica” u Leskovcu 11. oktobra, od strane svih nadležnih institucija – FIFA, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena je utakmicom najvišeg bezbednosnog rizika.

- Sa ciljem da se obezbedi maksimalna sigurnost svih učesnika i gledalaca, FIFA je donela odluku da, specijalno za ovu priliku, u Leskovac uputi čak dva oficira za bezbednost. Njihovo prisustvo jasno potvrđuje značaj i ozbiljnost ovog susreta u bezbednosnom smislu, ali i dodatno naglašava obavezu svih aktera da se sport stavi u prvi plan.

- Fudbalska javnost još uvek pamti da je prethodni duel ovih reprezentacija u Beogradu, oktobra 2014. godine, prekinut usled teških incidenata, što je ostavilo duboke posledice po naš nacionalni tim i srpski fudbal – kako rezultatski, tako i u finansijskom smislu. Upravo zato, imamo posebnu odgovornost da se taj scenario ne ponovi, već da se pokaže da Srbija ume i mora da bude domaćin velikog sportskog događaja u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

- Fudbalski savez Srbije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, UEFA, FIFA i svim ostalim nadležnim organima, preduzima sve neophodne mere kako bi utakmica protekla u fer-plej atmosferi, bez incidenata i u duhu sporta.