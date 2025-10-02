CRVENO-BELI NA TEŠKOM GOSTOVANJU U PORTUGALU: Evo gde možete pratiti prenos meča Porto - Crvena zvezda
Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju meč drugog kola grupne faze Lige Evrope, a ovaj duel na programu je od 21.00 sat.
Ovaj meč možete gledati na kanalima RTS i Arene Sport, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti na našem sajtu.
Ekipa Porta furiozno je otvorila sezonu, pošto ima osam pobeda iz isto toliko utakmica u svim takmičenjima. Popularni "zmajevi" slavili su u svih sedam utakmica portugalske Primeire, a u prvom kolu Lige Evrope pobedili su Salcburg u Austriji (1:0).
Sa druge strane crveno-beli su na premijeri u Ligi Evrope su rezimirali sa Seltikom (1:1).
Poznato je da Milojević ne može da računa na dva igrača. Zbog povrede kolena van stroja je najbolji strelac tima Aleksandar Katai, duže vreme je van stroja i Rade Krunić, on se oporavio od ozlede aduktora, ali se sa njegovim povratkom na teren neće žuriti.