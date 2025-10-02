Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Porta igraju meč drugog kola grupne faze Lige Evrope, a ovaj duel na programu je od 21.00 sat.

Ovaj meč možete gledati na kanalima RTS i Arene Sport, dok tekstualni prenos utakmice možete pratiti na našem sajtu.

Ekipa Porta furiozno je otvorila sezonu, pošto ima osam pobeda iz isto toliko utakmica u svim takmičenjima. Popularni "zmajevi" slavili su u svih sedam utakmica portugalske Primeire, a u prvom kolu Lige Evrope pobedili su Salcburg u Austriji (1:0).

Sa druge strane crveno-beli su na premijeri u Ligi Evrope su rezimirali sa Seltikom (1:1).

Poznato je da Milojević ne može da računa na dva igrača. Zbog povrede kolena van stroja je najbolji strelac tima Aleksandar Katai, duže vreme je van stroja i Rade Krunić, on se oporavio od ozlede aduktora, ali se sa njegovim povratkom na teren neće žuriti.

Delije pozdravile igrace Zvezde pred premijeru u Evroligi Izvor: MONDO