Nakon što je proteklog vikenda proveo celu utakmicu na terenu u ubedljivom porazu protiv madridskog Atletika, poznati urugvajski fudbaler je presedao ceo meč na klupi na gostovanju Kairatu u Ligu šampiona.

Uprkos tome što su Alonsovi izabranici slavili rezultatom 5:0 protiv kazahstanskog predstavnika, javnosti je upalo u oči što Valverde nije ni minut proveo na terenu u Almatiju.

Mnogi su tumačili da je jedan od razloga bio taj što je Latinoamerikanac odbio da igra, nezadovoljan načinom na koji ga Alonso koristili, ali je dugogodišnji vezista kraljevskog kluba objavom na društvenim mrežama otklonio svaku dilemu da nema nikakvih šumova na relaciji sa trenerom.

"Pročitao sam nekoliko članaka koji narušavaju moj ugled. Znam da sam imao loše utakmice, svestan sam toga. Ne skrivam se i suočavam se s kritikama direktno. Iskreno sam tužan.

Ljudi mogu reći mnogo toga o meni, ali ni pod kojim uslovima ne mogu reći da odbijam da igram. Dao sam sve od sebe i više za ovaj klub, igrao sam sa prelomima, povredama, i nikada se nisam žalio niti tražio pauzu.

Imam dobar odnos sa trenerom, što mi daje dovoljno samopouzdanja da mu kažem koju poziciju preferiram na terenu, ali uvek, uvek sam jasno stavljao do znanja da sam spreman da igram bilo gde, na svakom putovanju i u svakoj utakmici.

Ostavio sam srce i dušu u ovom klubu i nastaviću to da činim, čak i ako ponekad to nije dovoljno ili ne igram onako kako bih želeo.

Kunem se svojim ponosom da nikada neću odustati i boriću se do kraja, igrajući gde god sam potreban", rekao je Valverde koji je od dolaska u Real Madrid odigrao 332 utakmica, postigavši 32 gola.

Urugvajac je ove sezone standardan u Alonsovom timu. U španskom šampinatu je na sedam mečeva zabeležio tri asistencije, a nedavno je u prvom kolu Lige šampiona protiv Olimpika iz Marseja proveo čitav meč na terenu.

Realu je do početka oktobarske reprezentativna pauze preostao derbi protiv Viljareala u subotu uveče i biće interesantno ispratiti koliko će ga i na koji način koristiti Alonso.

