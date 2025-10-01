Slušaj vest

Kako je saopštila UEFA to će biti Nemac Harm Osmers. Pomoćne sudije biće Dominik Šal i Kristijan Gitelman, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Florijana Eksnera. U VAR sobi će biti Bastijan Dankert i Seren Štorks.

To će biti drugi meč crveno-belih na kom će Osmers deliti pravdu, nakon što je prethodno bio akter u pobedi Monaka nad Zvezdom (1:0) baš u Ligi Evrope pre tri godine u Beogradu.

Utakmica Porta i Crvene zvezde igra se u četrvrtak 2. oktobra u 21.00 sat na stadionu „Dragao“.

Fudbaleri Crvene zvezde su u prvom kolu LE na svom terenu odigrali nerešeno protiv Seltika, 1:1, dok je Porto u gostima savladao Salcburg 1:0.