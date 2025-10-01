Slušaj vest

Kapiten Njukasla i reprezentativac Engleske Tino Livramento odsustvovaće sa terena šest do osam nedelja zbog povrede.

Srbija - Engleska

Livramento je povredio koleno na utakmici protiv Arsenala.

Kako prenose ostrvski mediji, sjajni desni bek će zbog toga propustiti utakmice kvalifikacija za Mundijal 2026. protiv Letonije, Srbije i Albanije.

Livramento je nedavno odigrao sjajan meč u Beogradu u pobedi nad Srbijom.

Engleska je praktično već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo. "Gordi albion" posle pet utakmica ima maksimalan učinak u grupi K. Ipak, u novembru ih očekuju dueli protiv dva najveća rivala iz grupe, Srbije i Albanije.

Engleska 13. novembra dočekuje Srbiju na Vembliju, a tri dana kasnije gostuje Albaniji u Tirani.