GLAVOBOLJA ZA ENGLESKU: Sjajni desni bek zbog povrede propušta duel sa Srbijom
Kapiten Njukasla i reprezentativac Engleske Tino Livramento odsustvovaće sa terena šest do osam nedelja zbog povrede.
Livramento je povredio koleno na utakmici protiv Arsenala.
Kako prenose ostrvski mediji, sjajni desni bek će zbog toga propustiti utakmice kvalifikacija za Mundijal 2026. protiv Letonije, Srbije i Albanije.
Livramento je nedavno odigrao sjajan meč u Beogradu u pobedi nad Srbijom.
Engleska je praktično već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo. "Gordi albion" posle pet utakmica ima maksimalan učinak u grupi K. Ipak, u novembru ih očekuju dueli protiv dva najveća rivala iz grupe, Srbije i Albanije.
Engleska 13. novembra dočekuje Srbiju na Vembliju, a tri dana kasnije gostuje Albaniji u Tirani.
