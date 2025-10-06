DILETA, ŠTA NAM TO RADIŠ?! Muškarci širom sveta odlepili kada su voditeljku videli u ovom izdanju, svaka poza je vrelija od prethodne! (FOTO)
Na Instagramu je objavila seriju vrelih fotografija sa Milanskog Fashion Weeka, a fanovi su bukvalno odlepili!
Dileta se pojavila u kratkoj satenskoj haljini leopard dezena sa dubokim dekolteom, koja je isticala njene obline i savršenu liniju. Uz visoke potpetice i besprekorno stilizovanu kosu, izgledala je kao prava diva modne piste.
Komentari ispod objave samo su se nizali: "Boginja!", "Ti si definicija savršenstva!", "Ne mogu da verujem da neko ovako izgleda u stvarnosti!".
Leota je već godinama sinonim za seksepil i glamur, a ovoga puta je uspela da u prvi plan stavi i svoj modni ukus, zbog kojeg su je mnogi poređivali sa najvećim holivudskim zvezdama.
Nije tajna da Dileta često privlači pažnju svojom pojavom, ali čini se da su fotke sa Fashion Weeka probile sve rekorde pošto broj lajkova raste neverovatnom brzinom.