Na Instagramu je objavila seriju vrelih fotografija sa Milanskog Fashion Weeka, a fanovi su bukvalno odlepili! 

Dileta se pojavila u kratkoj satenskoj haljini leopard dezena sa dubokim dekolteom, koja je isticala njene obline i savršenu liniju. Uz visoke potpetice i besprekorno stilizovanu kosu, izgledala je kao prava diva modne piste.

Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram/dilettaleotta

Komentari ispod objave samo su se nizali: "Boginja!", "Ti si definicija savršenstva!", "Ne mogu da verujem da neko ovako izgleda u stvarnosti!".

Leota je već godinama sinonim za seksepil i glamur, a ovoga puta je uspela da u prvi plan stavi i svoj modni ukus, zbog kojeg su je mnogi poređivali sa najvećim holivudskim zvezdama.

Dileta Leota u kupaćem Foto: Printscreen/Instagram/dilettaleotta

Nije tajna da Dileta često privlači pažnju svojom pojavom, ali čini se da su fotke sa Fashion Weeka probile sve rekorde pošto broj lajkova raste neverovatnom brzinom.

Dileta Leota.JPG
Dileta Leota2025-06-09 103220.jpg
Dileta Leota.JPG
Dileta Leota.JPG

Dileta Leota pod tusem Izvor: Kurir