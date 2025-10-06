Slušaj vest

Na Instagramu je objavila seriju vrelih fotografija sa Milanskog Fashion Weeka, a fanovi su bukvalno odlepili!

Dileta se pojavila u kratkoj satenskoj haljini leopard dezena sa dubokim dekolteom, koja je isticala njene obline i savršenu liniju. Uz visoke potpetice i besprekorno stilizovanu kosu, izgledala je kao prava diva modne piste.

1/5 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram/dilettaleotta

Komentari ispod objave samo su se nizali: "Boginja!", "Ti si definicija savršenstva!", "Ne mogu da verujem da neko ovako izgleda u stvarnosti!".

Leota je već godinama sinonim za seksepil i glamur, a ovoga puta je uspela da u prvi plan stavi i svoj modni ukus, zbog kojeg su je mnogi poređivali sa najvećim holivudskim zvezdama.

1/5 Vidi galeriju Dileta Leota u kupaćem Foto: Printscreen/Instagram/dilettaleotta

Nije tajna da Dileta često privlači pažnju svojom pojavom, ali čini se da su fotke sa Fashion Weeka probile sve rekorde pošto broj lajkova raste neverovatnom brzinom.