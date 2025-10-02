Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički saopštio je da je preminuo legendarni Ljuba Simić, nekadašnji as i trener kluba iz srca Šumadije:

- Sa velikom tugom obaveštavamo javnost da je preminuo Ljuba Simić, nekadašnji golman i trener FK Radnički 1923 - napisali su Kragujevčani i dodali:

- Ljuba će zauvek ostati upamćen kao čovek koji je svoj život posvetio crvenom dresu i ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg kluba. Hvala ti za sve što si dao Radničkom. Počivaj u miru - stoji u objavi Radničkog.

Simić je rođen 1957. godine, a osamdesetih godina bio je deo čuvene generacije Radničkog sa kojom je dolazio do nekih velikih pobeda u istoriji kluba.

