Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Utakmica protiv Porta, koja će biti igrana večeras od 21.00 čas na stadionu "Drago" sigurno je najteži ispit za fudbalere Crvene zvezde u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope.

Porto ima tim koji je stvaran za Ligu šampiona i borbu za titulu u Portugalu, sa lisabonskim velikanima Benfikom i Sportingom koji drže primat od 2022.godine, kada su plavo-beli poslednji put bili šampioni zemlje

Vrednost ekipe Porta iznosi tačno 391.800.00 miliona evra. To je nešto više od četiri ipo puta od Crvene zvezde, koju je specijalizovani portal Transfermarkt procenio na 85.300.000 evra.

Prva zvezda Porta, ujedno i najskuplji fudbaler je 193 centimetra visoki napadač Samu Agehova, Španac nigerijskog porekla, vredan tačno 50.000.000 evra.

Najveća nada portugalskog fudbala i zvezda u usponu mladi Rodrigo Mora (18) ima vrednost od 40.000.000 evra. Toliko vredi i iskusni golman i prvi izbor u reprezentaciji Portugala Diogo Kosta.

Veliki vrednost u ekipi Porta imaju - Alan Varela (32.000.000), Jakub Kivior (25.000.000), Viktor Frohold (22.000.000), Pepe (22.000.000), Gabri Veiga (20.000.000), Borha Sains (20.000.000), Fransisko Moura (15.000.000), Alberto Kosta (15.000.000), Vilijam Gomez (15.000.000)...

Ukupno, Porto ima 14 sedmocifrenih fudbalera, a Crvena zvezda samo jednog i to Portugalca Tomasa Handela, koji je procenjen na 10.000.000 evra.

Crvena zvezda ukupno vredi 85.300.000 evra. Drugi najvredniji fudbaler prvaka Srbije jeste Timi Maks Elšnik (8.000.000), Milson (5.000.000), Rade Krunić (4.500.000), Jung Vu Seol (4.500.000), Mirko Ivanić (4.000.000), Piter Olajinka (4.000.000), Nair Tiknizjan (4.000.000), Omri Glazer (4.000.000), Vasilije Kostov (3.500.000)...

Najskuplji mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov (17) procenjen je na 3.500.000 evra, što je manje od deset puta u odnosu na godinu dana starijeg Rodriga Moru iz Porta. Da je baš tolika razlika između njih dvojice...

Porto je u svom parametrima vezano za parametre svih linija tima skuplji od Crvene zvezde, a samim tim trebalo bi da bude i kvalitetniji, te je jasno zašto nosi ulogu apsolutnog favorita. Opet, teren je jedino merilo, a fudbal magična igra u kojoj David može da pobedi Golijata. Da li će tako biti i u četvrtak uveče...