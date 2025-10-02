Slušaj vest

U prostorijama našeg kluba u FC „Vujadin Boškov“, FK Vojvodina završio je veliki posao i zalog za budućnost.

U prisustvu čelnika kluba, direktora OŠ Duška Grujića, trenera i roditelja, „stara dama“ potpisala je dva profesionalna i dva stipendijska ugovora sa talentovanim fudbalerima iz naše omladinske škole „Ilija Pantelić“.

Novi profesionalci su Marko Božičić i Luka Andrijašević. Božičić je 2007. godište i igra na krilnim pozicijama. Andrijašević je sa druge strane vezni fudbaler rođen 2009. godine i već je upao u oči i privukao pažnju na nacionalnom nivou, što je potvrđeno i pozivom za reprezentaciju u svom uzrastu. Obojica su potpisala ugovore u trajanju od tri godine.

Danilo Žarković i Vukašin Davidov su novi Vošini “stipendisti”. U pitanju su momci rođeni 2009. godine i čija umeće i talente takođe vide i iz tabora reprezentacije Srbije. Žarković je ofanzivni vezista, dok je Davidov igrač koji pokriva sve bočne i krilne pozicije na terenu.

Ovim potezima FK Vojvodina još jednom pokazuje da misli na budućnost kluba, ali i srpskog fudbala. Takođe, Voša nastavlja u svojim namerama i ambicijama da u budućnosti ima sve veći broj prvotimaca koji su potekli iz omladinskog pogona, što ovi potezi potvrđuju.